iPhone 14 : à quelle date sera-t-il présenté ?

Bien des détails ont été dévoilés concernant les futurs iPhone 14 et iPhone 14 Pro mais ils doivent encore être confirmés par leur officialisation. Apple devrait une nouvelle fois faire les présentations durant le mois de septembre et c'est désormais le jeu de la devinette des dates de lancement.

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le géant californien tiendra une conférence de presse le 7 septembre pour dévoiler sa gamme iPhone 14 et qui sera le point de départ d'une longue série d'annonces de nouveaux produits.

La nouvelle famille de smartphones ne suivra pas tout à fait les habitudes de la firme de Cupertino en éliminant la version Mini et en différenciant plus nettement les versions Pro. Ces dernières profiteront de capteurs à l'avant disposés dans des poinçons au lieu de la traditionnelle encoche et seront seules à profiter d'un SoC Apple A16 dernier cri.

Mais aussi des tablettes tactiles, des montres connectées, des Mac...

Elles devraient en outre basculer sur un capteur photo principal de 48 megapixels au lieu du module 12 megapixels utilisé jusqu'à présent.

Tous les appareils mobiles profiteront du nouveau système d'exploitation iOS 16 tandis qu'il faudra légèrement patienter (octobre) pour profiter de iPadOS 16, la version pour tablettes tactiles iPad / iPad Pro.

La firme doit lancer un nouvel iPad d'entrée de gamme (10ème génération) et un iPad Pro avec puce M2. Il sera aussi question d'une nouvelle série de montres connectées Apple Watch Series 8 qui ajoutera un modèle avec coque renforcée (Apple Watch Pro ?) pour sports extrêmes.

Mark Gurman évoque également l'arrivée probable de nouveaux Mac, avec peut-être l'arrivée des MacBook Pro profitant de puces M2 optimisées.

Avec une annonce dès début septembre, les iPhone 14 pourraient donc être commercialisés à partir du milieu du mois, soit un peu plus tôt que d'habitude.