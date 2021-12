iMac Pro : un modèle 27 pouces avec écran Mini-LED pour le printemps 2022

La firme de Cupertino a commencé à exploiter les écrans Mini-LED dans certains de ses produits et l'analyste Ross Young, du cabinet DSCC, a déjà évoqué cette possibilité pour un futur iMac de 27 pouces.

Dans un document prospectif sur l'évolution des technologies d'affichages en 2022, il évoque de nouveau un tel appareil en le qualifiant d'iMac Pro 27 pouces et qui arriverait en début d'année prochaine.

Le modèle serait donc doté d'un rétroéclairage Mini-LED, comme les MacBook Pro ARM, et offrirait un rafraîchissement de 120 Hz et intègrerait pour la première fois sur iMac la technologie ProMotion.

La dénomination iMac Pro serait pour se différencier de l'iMac 24 pouces avec puce Apple M1, à l'image de la nomenclature utilisée pour les MacBook et MacBook Pro. On y retrouverait par ailleurs les puces Apple M1 Pro et M1 Max.

Le lancement de l'iMac Pro 27 pouces se jouerait durant le printemps 2022. Apple organise régulièrement un événement sur cette période et un troisième iPhone SE pourrait aussi y être dévoilé.

Pour ce qui est d'une transition vers la technologie d'écran OLED, Ross Young suggère qu'elle ne démarrera pas avant 2023 au mieux.