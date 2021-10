L'iMac 27 pouces serait le prochain à adopter un écran mini-LED

Apple a encore ses tablettes iPad à présenter en octobre mais le groupe pourrait aussi dévoiler une nouvelle gamme d'iMac avec affichage Retina en très haute résolution 5K et tournant sous Mac OS X Yosemite.

Si actuellement tous les regards tournés vers Apple n'en ont que pour l'iPhone 6, OS X Yosemite et iOS 8, la firme pourrait profiter du lancement de son nouveau smartphone et de ses nouveaux OS pour proposer également de nouveaux Mac.