iMac Pro : même design que l'iMac et puce M1 Pro / Max

Parmi les nombreux produits Apple attendus cette année, il est toujours question d'un iMac Pro reprenant le design de l'iMac 24 pouces ARM mais avec une puce plus performante.

Avançant sur plusieurs fronts, Apple devrait avoir une large collection de produits à dévoiler cette année pour étoffer sa gamme de gadgets et compléter sa stratégie Apple Silicon.

L'un des appareils attendus est un iMac Pro qui a déjà fait l'objet de plusieurs fuites et qui pourrait être présenté assez tôt dans l'année. Mark Gurman, de Bloomberg, évoque de nouveau son existence dans sa newsletter Power One et il affirme (assez logiquement) qu'il reprendra le design affiné de l'iMac 24 pouces avec puce Apple M1 présenté en 2021.

Les rumeurs précédentes ont misé sur un affichage 27 pouces avec rétroéclairage Mini-LED et un possible rafraîchissement d'écran 120 Hz avec la technologie ProMotion.

L'iMac Pro embarquerait une puce Apple M1 Pro ou Max, un peu plus puissante que l'Apple M1, qui justifiera sa dénomination, mais sans le vaste choix de coloris de l'iMac.

Parmi les autres produits Apple attendus, citons un Mac Mini avec puce M1 Pro ou Max, un iPhone SE 5G, un nouvel iPad Air avec puce Apple A15 ou encore les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 qui abandonneraient leur tige emblématique.