iMac Pro : écran Mini-LED et lancement estival

Le prochain équipement d'Apple à profiter d'un affichage Mini-LED pourrait être un iMac Pro plus grand que le modèle 24 pouces avec puce M1 déjà annoncé en 2021. La livraison des écrans Mini-LED nécessaires débuterait au mois de juin en vue d'un lancement sur la fin d'été ou le début de l'automne (au lieu du printemps).

L'analyste Ross Young, spécialisé dans le suivi des technologies d'écran, n'exclut pas une annonce dès le mois de juin et affirme que l'affichage exploitera bien un rétro-éclairage Mini-LED composé de 4000 diodes miniatures assurant un contrôle sur 1000 zones pour une gestion de l'éclairage affiné.

iMac 24 pouces avec puce Apple M1

L'officialisation de la machine, que l'on attend en 27 pouces, pourrait donc intervenir à l'occasion de l'événement WWDC 2022 début juin, normalement consacré aux nouveautés software de la firme mais qui a parfois donné lieu à des annonces de matériel.

Le nouvel iMac Pro devrait reprendre le design fin initié avec l'iMac 24 pouces et embarquer une puce ARM de la famille Apple M1 mais dans une version plus performante, du style M1 Pro et M1 Max.