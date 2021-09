iOS 15 / iPadOS 15 : qui aura droit à la mise à jour ?

La nouvelle gamme iPhone 13 proposera une expérience photo / vidéo renouvelée, le SoC Apple A15 Bionic gravé en 5 nm et la nouvelle plate-forme iOS 15 à partir du 24 septembre.

Avant cela, l'OS mobile sera proposé sur les iPhone d'ancienne génération dès le 20 septembre. Cette année encore, l'éligibilité descend jusqu'à l'iPhone 6S / 6S Plus (qui date tout de même de 2015) et concerne tous les modèles plus récents.

Cela concerne également les iPhone SE de 1ère et 2ème génération ainsi que l'iPod Touch de 7ème génération.

De la même façon, iPadOS 15 va être déployé sur les différentes tablettes iPad et iPad Pro de la firme. Cela concerne toutes les générations de l'iPad Pro 12,9 (1ère à 5ème génération) et de l'iPad Pro 11 (1ère à 3ème génération) ainsi que les iPad Pro 10,5 et iPad Pro 9,7.

A ceci s'ajoute les iPad de 5ème à 8ème génération, les iPad Mini 4 et 5 (le nouvel iPad Mini 6 en disposera nativement) et les iPad Air 2 et de 3ème / 4ème génération.

On devrait donc assister d'ici quelques jours à une migration massive des appareils vers les nouveaux OS mobiles d'Apple, constituant l'un des points forts de l'écosystème pour la diffusion de ses services mobiles.