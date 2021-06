iPhone 13 : le capteur LiDAR sur les quatre modèles ?

Pendant que les modèles Pro grimperont jusqu'à 1 To de stockage, les quatre versions de l'iPhone 13 profiteraient d'un capteur LiDAR.

Réservé aux versions Pro sur l'iPhone 12, le capteur LiDAR permettant une cartographie 3D de l'environnement proche et un positionnement fin des objets projetés en réalité augmentée serait présent sur les quatre modèles de la future gamme iPhone 13.

C'est du moins la prévision des analystes de Wedbush, sur la base de l'intérêt croissant d'Apple pour la réalité augmentée et qui donnera lieu à l'émergence de gadgets dédiés comme des casques et des lunettes connectées.

Le bloc photo de l'iPhone 12 Pro Max

Cette prédiction n'est pas suivie par l'analyste Ming-Chi Kuo qui anticipe toujours la présence du capteur LiDAR uniquement sur les iPhone 13 Pro et Pro Max. L'usage n'en pas tellement développé et l'on pourrait en effet se demander pourquoi les intégrer sur les modèles standard, avec les répercussions sur les coûts que cela engendrerait.

Les mêmes analystes avancent également que les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max passeront à 1 To maximal de stockage, au lieu de 512 Go pour les iPhone 12 Pro / Pro Max.

La justification vient du support du format ProRAW initié avec la série iPhone 12 et qui se révèle gourmand en stockage si l'on veut conserver ses clichés au format brut et enrichi de métadonnées annexes.