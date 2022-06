iOS 16 / iPadOS 16 : votre appareil mobile y aura-t-il droit ?

iOS 16 et iPadOS 16 n'arriveront que durant le printemps mais on sait déjà quels appareils auront droit à la mise à jour.

La keynote d'ouverture du WWDC 2022 a permis de découvrir les principaux aspects des plates-formes iOS 16 et iPadOS 16 qui seront disponibles cet automne avec le lancement de la série iPhone 14.

Les nouveautés portent essentiellement sur les possibilités de personnalisation de l'interface et de partage de contenus avec ses proches ou ses collègues, qu'il s'agisse de contenus personnels comme des photos et vidéos ou bien des projets collaboratifs où chacun pourra apporter ses idées.

iOS 16 sépare un peu plus vie privée et vie professionnelle en découplant les contenus et messages des deux aspects de la vie quotidienne afin de garder le focus pour chacun.

La reconnaissance d'image s'améliore encore et permet de détourer un sujet d'une photo pour l'intégrer dans des messages ou bien de récupérer du texte depuis des images mais aussi désormais depuis une vidéo.

La rédaction de texte peut maintenat se faire ave le clavier virtuel ou dicté vocalement...ou les deux, histoire de compléter l'un ou l'autre, tandis qu'un message erroné récemment envoyé peut être corrigé après coup ou effacé. La fin des erreurs de destinataires et des méprises liées au correcteur ?

Du côté d'iPadOS 16, on retrouvera une partie des éléments d'iOS 16 mais aussi un effort plus prononcé sur le travail collaboratif et le brainstorming avec FreeForm. Les tablettes auront un fonctionnement plus proches de celui d'un ordinateur portable avec un multitâche plus ouvert aux fenêtres flottantes et redimensionnables et des options bienvenues pour gérer les dossiers.

Qui passe à la version 16 ?

Quels seront les appareils mobiles compatibles au lancement de iOS 16 et iPadOS 16 cet automne ?

Pour iOS 16, cela concernera l'iPhone SE de deuxième génération ou ultérieur et les iPhone à partir de l'iPhone 8, confirmant la mise à l'écart de l'iPhone 6S / 6S Plus, présents depuis des années, et de l'iPhone SE de 1ère génération.

Pour iPadOS 16, la compatibilité est resserrée sur les iPad Pro, l'iPad Air de 3ème génération et au-delà, l'iPad de 5ème génération et ultérieur et l'iPhone Mini de 5ème génération et au-delà.