Apple : un outil pour recharger son iPhone avec moins d'empreinte carbone

Apple cherche toujours à travailler son étiquette d'entreprise soucieuse de l'environnement et va déployer ainsi une technologie qui permettra de rendre la recharge de ses appareils plus responsable.

Apple travaille depuis plusieurs années sur son image de société soucieuse de l'écologie et de l'environnement : Campus qui fonctionne à 100% aux énergies renouvelables, vérification des circuits d'alimentation de ses composants et des matières premières, packagings réduits et avec le moins de plastique possible...

Apple travaille son étiquette de société verte

Les grandes sociétés comme Apple sont de toute façon encouragées à s'investir dans les gestes écologiques par nombre d'états, sous peine de sanctions financières... Les choses sont plus particulières pour Apple qui travaille cette étiquette depuis plusieurs années et la présente comme un des piliers de sa philosophie...

La marque va prochainement déployer une nouvelle fonctionnalité sous iOS 16 auprès des détenteurs d'iPhone et iPad qui devrait permettre de recharger son appareil de façon plus responsable. L'idée est de réduire l'empreinte carbone des smartphones et tablettes de la marque.

Il s'agit d'une fonction de "recharge par énergie propre" qui sera en priorité déployée aux USA. L'option devrait ainsi optimiser les temps de charge pour cibler plus précisément les moments où le réseau utilise des sources d'énergies plus propres.

Une option pour cibler les énergies renouvelables

Pour ce faire, iOS 16 dispose d'un module qui collecte les données qui concernent les émissions de CO2 auprès des autorités locales d'équilibrage de charge situées à proximité de l'emplacement de l'utilisateur. Ces données sont partagées par le ministère de l'Énergie et les distributeurs d'énergie.

En fonction des conditions météorologiques, le réseau distribue ainsi plus ou moins d'énergie verte : l'intermittence de la production du photovoltaïque et de l'éolien implique ainsi des variations au fil de la journée. Ces énergies renouvelables ne sont généralement pas stockées et distribuées directement sur le réseau sans que l'utilisateur ne soit actuellement en mesure d'en être informé.

Les choses vont donc changer avec iOS 16 qui modulera ainsi la recharge en fonction de cet indice. On devrait ainsi voir son iPhone charger plus vite lorsque le réseau propose de l'électricité verte, recevoir des notifications encourageant à se brancher aux moments les plus opportuns, ou voir son appareil limiter sa charge à 80% si l'énergie distribuée sur le réseau n'est pas renouvelable.

L'iPhone 14 intègre une batterie plus imposante que les précédents modèles, il se pourrait ainsi qu'Apple ait envisager cette option de longue date.