iOS 16 disponible : quelles nouveautés, quels iPhone compatibles ?

Comme avant chaque lancement d'une nouvelle génération de son iPhone, Apple propose un peu en amont la nouvelle évolution de son OS mobile, représentée cette année par iOS 16.

La plate-forme mobile a déjà fait l'objet d'une présentation générale en juin lors de l'événement WWDC 2022, dévoilant les aspects généraux orientés vers la personnalisation, la collaboration et l'échange d'idées, auxquels s'ajoute quelques fonctions spécifiques aux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max comme le Dynamic Island et l'écran Always On.

Personnalisation dans iOS 16

Plus généralement, le système d'exploitation iOS 16 introduit la nouveauté d'un écran de verrouillage hautement personnalisable que l'on pourra créer à partir des éléments fournis ou depuis ses propres photos.

Sur celui-ci apparaîtront de nouveaux widgets pour consulter les informations utiles d'un coup d'oeil mais aussi les notifications affichées en liste et les Activités en direct (Live Activities en V.O.) un nouveau type d'affichage avec des informations consultables sans avoir à déverrouiller l'appareil mobile.

Ces éléments de personnalisation sont aussi activables en fonction des espaces créés, personnel et professionnel, permettant d'afficher ce qui est vraiment utile dans l'instant, sans accumuler des éléments perturbateurs.

Cette assistance au maintien de la concentration, dans un temps où les smartphones peuvent vite multiplier les distractions, se retrouvent tout au long de iOS 16.

Partage dans iOS 16

L'autre grand axe stratégique de l'OS mobile d'Apple porte sur la facilité de partage d'idées et de documents comme les photos dans une photothèque partagée avec quelques membres de la famille ou amis et pouvant être complétée automatiquement par les photos d'autres membres, avec également la possibilité pour chacun de modifier la photothèque, les changements étant répercutés dans les iPhone de chacun.

Selon une logique similaire, iOS 16 donne la possibilité de partager un épisode d'une série à plusieurs et de commenter et réagir en direct, ainsi que de partager des notes, des onglets Safari ou des présentations dans Messages.

Et pour mieux répondre à cette plus grande instantanéité des échanges, Apple introduit l'édition des messages tout juste envoyés et leur annulation dans Messages. Pour faciliter les échanges, il est possible de détacher un sujet de son arrière-plan dans une photo avant de l'envoyer à un destinataire.

La reconnaissance d'image s'affine de son côté et permet de récupérer du texte dans une photo ou vidéo et s'en servir pour appeler un numéro de téléphone, lancer un site Web ou traduire une langue sans effort.

Toujours dans cet effort de simplication des manipulations, il est possible de dicter à la voix à un texte tout autant de l'affiner avec le clavier virtuel sans interrompre la dictée.

Et l'on retrouvera FreeForm, l'application de productivité présentée avec iPadOS 16 pour tablettes tactiles iPad mais qui fonctionne aussi sur iOS 16, pour servir de tableau blanc et d'échange d'idées au sein d'un groupe, chacun pouvant apporter ses réflexions et éléments partagés avec le groupe.

Mais encore...

La sécurité est un aspect de plus en plus mis en avant par Apple, pour protéger les données sur l'iPhone tout autant que pour apporter des outils de contrôle. De nouvelles fonctionnalités sont mises en avant, comme le partage familial qui donnera la supervision sur le temps d'écran et l'accès aux contenus pour les enfants.

D'autres nouveautés ont été ajoutées dans la nouvelle version de iOS comme la refonte de Plans pour créer des itinéraires en plusieurs étapes tout en profitant de vues améliorées pour se repérer plus facilement ou estimer le coût d'un trajet.

App Forme vous aidera à suivre votre activité quotidienne et sportive même sans montre connectée Apple Watch en utilisant les capteurs de l'iPhone tandis que CarPlay va renouveler l'expérience à bord des véhicules en tirant parti des écrans étendus des véhicules récents.

Un élément a été longuement présenté durant la présentation du 7 septembre mais ne sera pas présent au lancement de iOS en France. Il s'agit de la communication des iPhone 14 par satellite pour des messages d'urgence, qui reste réservée pour le moment aux Etats-Unis et au Canada.

Compatibilité et disponibilité de iOS 16

Pour profiter de tout ou partie des fonctionnalités de iOS 16, il faudra disposer d'un iPhone compatible. La liste a été dévoilée dans le mois de juin et concerne tous les modèles jusqu'à l'iPhone 8 / iPhone 8 Plus et l'iPhone SE de 2ème génération.

La mise à jour iOS 16, disponible ce 12 septembre 2022 à partir de 19 heures, se fait en OTA (Over The Air) ou bien en reliant l'iPhone à un Mac ou un PC via iTunes. Et, bien sûr, les quatre variantes de l'iPhone 14 seront disponibles avec iOS 16 directement installé à bord à partir du 16 septembre (sauf pour l'iPhone 14 Plus qui n'arrivera qu'en octobre).