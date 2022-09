iPhone 14 Pro : une plus grande batterie, pour quoi faire ?

La série iPhone 14 sera annoncée dans quelques jours et et dévoilera de nouveau quatre smartphones, deux en version standard et deux modèles Pro. Ces derniers se différencieront d'une façon plus marquée par l'abandon de l'encoche pour un poinçon, un SoC Apple A16 Bionic plus puissant (quand l'iPhone 14 conservera le SoC de l'iPhone 13), une partie photo renouvelée (les capteurs 12 megapixels laisseront-ils la place à un module 48 megapixels ?) et, qui sait, peut-être une connexion par satellite pour des communications d'urgence (sur certains marchés).

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, ajoute la présence d'une batterie de plus grande capacité sur les modèles Pro. L'une des raisons serait l'arrivée sur ces modèles de l'écran Always On s'affichant lorsque le smartphone est en veille.

Si Apple a évoqué la personnalisation de l'écran de verrouillage lors de la présentation de iOS 16 en juin dernier, rien n'a été dit de la présence d'un affichage Always On. Pourtant, sa présence a été notée dans les betas du nouvel OS mobile.

Ecran toujours allumé

Cet affichage, même en étant peu gourmand grâce à la technologie LTPO permettant de réduire drastiquement le rafraîchissement d'écran (jusqu'à 1 Hz, que seuls les iPhone Pro pourront atteindre), consomme tout de même un peu d'énergie, nécessitant de redimensionner légèrement la batterie.

Le mode Always On devrait fonctionner de la même façon que sur la montre connectée Apple Watch et afficher certaines informations (date, heure, notifications), ainsi que le fond d'écran assombri de l'appareil mobile.

Apple présentera ses nouveaux iPhone 14 lors d'une conférence sur son campus le 7 septembre. On retrouvera toujours quatre modèles mais la version Mini sera évacuée pour ne laisser que deux tailles d'écran : 6,1 pouces ou 6,7 pouces.