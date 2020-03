iOS et iPadOS 13.4 : Apple diffuse ses mises à jour de fonctionnalité

Nouvelle salve de mises à jour pour les systèmes d'exploitation d'Apple. Des mises à jour de fonctionnalité pour iOS et iPadOS.

C'était attendu. Une semaine après l'introduction du nouvel iPad Pro, Apple met à disposition iPadOS 13.4. Ce numéro de version est synonyme d'une mise à jour de fonctionnalité.

iPadOS 13.4 apporte la prise en charge nouveau Magic Keyboard sur l'iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou plus) et l'iPad Pro 11 pouces. Tout iPad avec iPadOS 13.4 prend en charge le support avancé de souris USB et Bluetooth.

Aussi bien iPadOS 13.4 que iOS 13.4 ajoutent le partage de dossiers iCloud Drive depuis l'application Fichiers et à la manière de ce qui se fait par exemple pour Google Drive ou OneDrive, pour partager des liens et l'accès avec des personnes invitées (avec des autorisations accordées en fonction).

Ce partage de dossier iCloud Drive est également annoncé avec la mise à jour macOS Catalina 10.15.4. Un autre point commun est le support des achats unifiés ou universels permettant - avec certaines applications - un achat unique pour une utilisation sur iOS, iPadOS, macOS, ainsi que watchOS et tvOS.

Pour le navigateur Safari, il y a en outre une mise à jour de la technologie anti-tracking avec un blocage complet par défaut de tous les cookies tiers.

Avec les mises à jour iOS et iPadOS, d'autres changements concernent Mail pour la barre d'outils lors de la consultation d'un email, le support de la lecture audio dans les fichiers USDZ à voir en réalité augmentée (AR Quick Look), de nouveaux autocollants… Memoji.

Les notes de version complètes sont en ligne pour iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4, watchOS 6.2 et tvOS 13.4.