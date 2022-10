iPhone 14 : Apple a d'autres corrections pour vous

Apple poursuit sa correction de bugs avec une nouvelle mise à jour iOS 16 et particulièrement pour l'iPhone 14. En attendant l'arrivée des prochaines nouveautés prévues pour l'automne.

Chaque nouvelle mise à jour majeure d'iOS s'accompagne de problèmes passés entre les mailles du filet qui sont ultérieurement corrigés par Apple. Suite à une publication le 12 septembre, iOS 16 ne fait pas exception à la règle et Apple propose désormais sa troisième mise à jour de maintenance.

iOS 16.0.3 corrige une poignée de bugs affectant très majoritairement le récent iPhone 14. Il s'agit ainsi de la résolution de problèmes en lien avec le lancement de l'application pour l'appareil photo ou le passage d'un mode à l'autre une fois l'application lancée qui pouvaient connaître des lenteurs sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Des plaintes d'utilisateurs des derniers iPhone ont évoqué plusieurs secondes dans certains cas.

Également pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, iOS 16.0.3 corrige des retards d'apparition, voire une absence d'affichage des notifications d'appel entrant et des notifications pour des applications. Un autre problème corrigé concerne le volume du micro qui pouvait être faible lors d'appels avec CarPlay sur l'ensemble des modèles d'iPhone 14.

Sans être spécifique à l'iPhone 14, un autre bug corrigé par iOS 16.0.3 est le blocage du lancement de l'application Mail à la suite de la réception d'un email au format incorrect. Enfin, il y a la correction d'une vulnérabilité de sécurité faisant que le traitement d'un email spécialement conçu pouvait entraîner un déni de service.

Des nouveautés à venir pour iOS 16.1

De prochaines nouveautés attendront iOS 16.1 et sans doute d'ici la fin de ce mois d'octobre. Au programme, les Activités en direct sur l'écran de verrouillage (demande de covoiturage, livraison d'un repas, suivi d'une rencontre sportive…), la photothèque partagée iCloud avec jusqu'à six utilisateurs et le support de la norme de connectivité Matter pour la maison intelligente.

La fonctionnalité Clean Energy Charging sera de la partie afin d'optimiser les temps de charge de l'iPhone au regard de considérations environnementales et de réduction de l'empreinte carbone. Cette recharge par énergie propre doit favoriser les temps de charge lorsque le réseau électrique utilise des sources d'énergie plus propres. Dans un premier temps, elle ne concernera toutefois que les États-Unis.

Mise à jour aussi pour l'Apple Watch

La mise à jour iOS 16.0.3 n'est pas la seule proposée par Apple pour ses systèmes d'exploitation. Le groupe publie aussi une mise à jour de maintenance watchOS 9.0.2 pour sa montre connectée Apple Watch.

watchOS 9.0.2 corrige un bug qui touchait le micro avec l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra du côté des plus récentes montres connectées.

Les autres corrections sont pour des interruptions de la diffusion audio sur Spotify, des erreurs de synchronisation avec les applications Cartes et Forme lors de l'association d'une nouvelle Apple Watch, un problème avec les notifications d'alarme retardée continuant d'apparaître après une suppression avec la fonctionnalité AssistiveTouch.