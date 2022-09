Apple corrige déjà les bugs des iPhone 14, 14 Pro et plus

Finalement, Apple n'attend pas la semaine prochaine pour la publication d'une mise à jour salvatrice iOS 16.0.2. Elle s'occupe de corriger des bugs touchant les nouveaux iPhone 14 mais pas seulement. La correction la plus notable est pour le problème de vibrations de l'appareil photo avec l'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

" L'appareil photo pouvait vibrer et entraîner la prise de photos floues avec certaines applications tierces sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max ", écrit Apple. Ce problème a largement fait parler de lui, avec des inquiétudes sur les conséquences pour le matériel et l'optique des modèles Pro du nouvel iPhone.

Lors de l'utilisation d'applications comme Instagram, Snapchat et Tiktok, le problème a été observé pour l'appareil photo arrière avec des tremblements incontrôlés de la lentille. Un bruit de grincement ou bourdonnement se faisait entendre et les photos réalisées étaient donc floues.

So @DongleBookPro captured some real gems with the busted 14 Pro Max camera ? pic.twitter.com/9mgJ6ua3Un — Luke Miani (@LukeMiani) September 18, 2022

La bonne nouvelle est qu'un correctif logiciel est suffisant. Apple n'entre cependant pas dans les détails au sujet du problème identifié. Il pourrait être entre en rapport avec des API, dans la mesure où la correction n'implique pas une mise à jour des applications tierces. En soulignant par ailleurs que les modèles Pro de l'iPhone 14 disposent d'une stabilisation optique de l'image de deuxième génération pour compenser les tremblements avec le déplacement du capteur.

La fin des demandes à répétition avec le copier-coller

iOS 16.0.2 permet également de corriger un écran noir pendant la configuration d'un iPhone 14. Des utilisateurs avaient notamment signalé un appareil ne répondant plus (freeze) lors d'une restauration à partir d'iCloud et le transfert de données depuis un ancien iPhone.

Plus seulement pour l'iPhone 14, iOS 16.0.2 apporte une solution un bug gênant (voire énervant) des opérations de copier-coller entre les applications pouvant générer l'affichage de demandes d'autorisation à répétition. C'est en lien avec une fonctionnalité de confidentialité introduite dans iOS 16. Elle oblige les applications à demander à l'utilisateur l'autorisation d'accès au presse-papiers.

Un autre problème corrigé concerne l'accessibilité avec VoiceOver qui n'était plus disponible après un redémarrage de l'iPhone. Pour des iPhone plus anciens (iPhone X, iPhone XR et iPhone 11) et après réparation, iOS 16.0.2 corrige enfin un problème faisant que la saisie tactile ne répondait plus.

watchOS 9.0.1 pour l'Apple Watch Ultra

À noter également qu'une mise à jour watchOS 9.0.1 est diffusée par Apple. Elle s'adresse toutefois uniquement à la montre connectée Apple Watch Ultra - disponible à partir d'aujourd'hui - conçue pour l'endurance et les sports extrêmes. WatchOS 9.0.1 corrige un problème de son déformé lors des appels sur haut-parleurs.

En publiant iOS 16.0.1 puis iOS 16.0.2, Apple démontre en tout cas sa rapidité pour corriger des bugs qui n'avaient pas été identifiés au préalable.