Apple déploie la mise à jour iOS 15.5 et autres

Apple publie une nouvelle série de mises à jour pour ses systèmes d'exploitation avec iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.4, watchOS 8.6, tvOS 15.5, ainsi qu'une version 15.5 du logiciel pour le HomePod.

Pour iOS 15.5, iPadOS 15.5 et macOS 12.4, Apple indique que Apple Podcasts dispose d'un nouveau réglage afin de limiter le nombre d'épisodes stockés sur l'appareil et pour supprimer de manière automatique les épisodes plus anciens.

La mise à jour iOS 15.5 apporte en outre un correctif concernant un problème susceptible d'entraîner l'échec des automatisations déclenchées au départ ou à l'arrivée des personnes en matière de maison connectée.

Hormis Apple Podcasts et Home

Dans le cadre de la mise à jour macOS 15.5, Apple signale la prise en charge de la version 15.5 du firmware pour le moniteur Studio Display qui est son écran 5K de 27 pouces avec puce A13 Bionic et caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels. Elle apporte des réglages voulus plus précis de la caméra. Apple fait allusion à la réduction du bruit, aux contrastes et au cadrage.

Apple n'entre pas dans les détails des améliorations concernant tvOS 15.5 et pour le logiciel du HomePod. Pour le cas de watchOS 8.6, les principaux changements s'adressent aux utilisateurs au Mexique avec la prise en charge de l'application ECG (électrocardiogramme) sur l'Apple Watch Series 4 et plus, le support des notifications d'arythmie.

Cette salve de mises à jour intervient avant la conférence annuelle WWDC d'Apple qui débutera le 6 juin prochain. Apple y dévoilera les dernières innovations avec ses systèmes d'exploitation dont iOS et iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9.