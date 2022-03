Apple Studio Display : un écran 5K de 27 pouces avec puce A13 Bionic

Apple propose un moniteur plus abordable que le Pro Display XDR à 5 550 €. Le Studio Display est un écran 5K de 27 pouces qui est équipé d'une puce A13 Bionic.

Pour par exemple accompagner le nouveau et puissant Mac Studio avec sa puce M1 Ultra (ou M1 Max), Apple propose un écran Studio Display. Avec boîtier en aluminium, il s'agit d'un moniteur de 27 pouces - qui n'est pas bord à bord - pour un affichage Retina 5K avec plus d'un milliard de couleurs via 14,7 millions de pixels.

Il a ainsi une définition de 5120 x 2280 pixels et une résolution de 218 ppp. Avec une luminosité maximale de 600 cd/m², il couvre l'espace colorimétrique DCI-P3 et dispose de la technologie True Tone pour ajuster automatiquement la température des couleurs à l'environnement et son éclairage.

L'écran profite d'un revêtement antireflet, avec également la possibilité d'aller plus loin en optant pour du verre nano-texturé qui disperse la lumière comme c'est le cas avec l'onéreux écran Pro Display XDR (32 pouces, Retina 6K, 1 600 cd/m²...) introduit par Apple en 2019.

Avec puce de l'iPhone 11

Une originalité du Studio Display est d'intégrer d'une puce A13 Bionic exploitée pour la caméra ultra grand-angle 122° de 12 mégapixels à l'avant et le système audio qui composé de trois micros dits de qualité studio avec faible niveau de bruit de fond et six haut-parleurs (quatre woofers et deux tweeters).

La fonctionnalité Center Stage est prise en charge pour permettre de rester dans le cadre lors d'appels vidéo. Apple vante également le support de l'audio spatial pour la musique et la vidéo avec Dolby Atmos. La puce A13 Bionic autorise en outre les commandes vocales " Dis Siri. "

Le Studio Display est équipé de trois ports USB-C jusqu'à 10 Gbps, un port Thunderbolt 3 (USB-C) qui supporte la recharge d'un appareil jusqu'à 96 W.

Pour une disponibilité annoncée le 18 mars, le moniteur est proposé à partir de 1 749 € en version standard et 1 999 € avec verre nano-texturé. Trois options pour le support sont proposées (inclinaison réglable, inclinaison et hauteur réglables, kit de montage VESA). Il y a un surcoût de 460 € pour le support à inclinaison et hauteur réglables.