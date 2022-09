Top 5 des bons plans avec l'iPad Mini, le realme 9, l'HyperX Cloud Alpha, la Fitbit Versa 3 et l'écran LG

Commençons ce premier top 5 de la journée avec la tablette tactile Apple iPad Mini qui profite de 25 % de réduction chez Amazon.

Elle est dotée d'un écran Liquid Retina de 8,3 pouces accompagné de la technologie True Tone afin de calibrer votre écran automatiquement. L'iPad Mini est propulsée par la puce A15 Bionic avec 6 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. La tablette est compatible Bluetooth et WiFi 6.

Au niveau de la photo, nous profitons d'un appareil photo grand-angle de 12 mégapixels à l'arrière et d'une caméra grand-angle 12 MP à l'avant. La tablette est compatible avec l'Apple Pencil qui se fixe de façon magnétique et se recharge sans fil.

Sur Amazon, la tablette tactile Apple iPad Mini est au prix de 550 € au lieu de 729 € avec la livraison gratuite.



Passons au smartphone realme 9 qui profite aussi d'une belle réduction sur Amazon.

Le téléphone est pourvu d'un écran FHD Super AMOLED de 6,4" avec une définition de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement de 90 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile de 360 Hz. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 920 5G cadencé jusqu'à 2,5 GHz avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage. Le mobile est compatible avec le WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Il supporte la double SIM.

Le realme 9 profite à l'arrière, d'un triple capteur photo de 50, 8 et 2 MP et pour faire des selfies, il est doté d'un appareil photo frontal de 16 MP. Pour l'autonomie, le téléphone portable intègre une batterie de 45000 mAh avec un chargeur SuperDart 60 W.

Sur Amazon, le smartphone realme 9 est au prix de 221 € au lieu de 280 € avec la livraison gratuite.



Poursuivons avec l'écran PC LG UltraFine 24MD4KL qui perd 47 % de son prix.

Sa dalle IPS affiche une définition de 3840 x 2160 pixels pour une taille de 23,7 pouces avec une luminosité de 540 cd/m². L'écran est optimisé pour les utilisateurs de périphériques Mac. L'écran dispose de 2 ports Thunderbolt 3 et de trois ports USB-C. Nous notons aussi la présence de haut-parleurs. Son pied est ajustable en hauteur.

Sur Amazon, l'écran PC LG UltraFine 24MD4KL est au prix de 400 € au lieu de 750 € avec la livraison gratuite.



Continuons maintenant avec le casque gamer HyperX Cloud Alpha qui voit son prix chuter sur Amazon.

De type filaire, le casque est équipé de transducteurs à double chambre qui offrent un son cristallin et moins de distorsions acoustiques. Notons aussi que le casque est pourvu d'un microphone amovible à réduction de bruit. Son cadre en aluminium offre une bonne durabilité. Le casque est certifié Discord et TeamSpeak. Pour finir, le casque est compatible PC, PS4 ou encore avec la Switch.

Le casque gamer HyperX Cloud Alpha est au prix de 60 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec la montre connectée Fitbit Versa 3 qui, comme les quatres précédents bons plans se trouve sur Amazon.

La smartwatch est dotée du capteur PurePulse 2.0 qui permet un suivi continu de la fréquence cardiaque pendant les activités sportives, mais aussi du suivi du sommeil, de la santé menstruelle, etc. Il dispose d'un GPS intégré, d'un assistant vocal. Vous pouvez stocker et écouter de la musique avec Spotify. La montre connectée est compatible avec l'assistant Google ou Alexa. La montre affiche une autonomie de 6 jours avec une charge rapide (12 minutes pour une journée).

Sur Amazon, la montre connectée Fitbit Versa 3 est au prix de 171 € au lieu de 230 €.





