iPad OLED : en 2024 si Apple passe une grosse commande chez Samsung

Si Apple propose déjà un premier iPad Pro avec affichage mini-LED, le passage à l'OLED pourrait prendre plusieurs années et dépendra des relations avec Samsung Display et des volumes en production.

L'iPad Pro 12,9 avec affichage à rétroéclairage Mini-LED constitue une première évolution dans le domaine des écrans pour tablettes tactiles chez Apple. Une migration ultérieure vers l'OLED est envisagée mais elle pourrait prendre du temps du fait de la complexité du procédé de fabrication et des investissements à consentir.

Le site The Elec indique ainsi que Apple a des exigences particulières et veut la création d'un affichage OLED double couche offrant plus de luminosité et une meilleure durabilité que l'affichage simple couche que souhaitait proposer Samsung.

Toutefois, pour produire cet affichage spécial, il faut des équipements spécifiques que Samsung Display ne financera et ne mettra en place que si la firme à la pomme s'engage sur de hauts volumes de commandes afin de réduire le coût des affichages OLED et de permettre leur intégration.

Un engagement sur la production permettrait de passer commande des machines dès fin 2022 avec une mise en service en 2023. Dans le meilleur des cas, un premier iPad OLED ne serait pas officialisé avant fin 2024, selon des estimations qui rejoignent celles émises par certains analystes, les plus optimistes tablant sur fin 2023.

A noter que LG Display pourrait aussi entrer dans la course pour les commandes de ce type d'écran OLED pour tablette iPad. Dans le même temps, le fournisseur chinois BOE pourrait être en mesure de fournir des affichages 15 pouces pour des tablettes iPad de grande taille.