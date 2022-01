iPad de grande taille : vers un modèle OLED 15 pouces avec écran BOE ?

Le fabricant chinois d'affichages BOE a été qualifié comme fournisseur d'écrans OLED pour une partie des iPhone 13, aux côtés de Samsung et LG Display. Selon la publication coréenne The Elec, il pourrait aussi récupérer une partie de la production des affichages pour iPad.

Mais plutôt que des affichages standard de 10 pouces, ce sont des affichages 15 pouces qui seraient proposés, BOE ayant converti une ligne de production pour de tels affichages également destinés aux consoles de bord des voitures et à divers produits électroniques.

On retrouve peut-être là la rumeur émise durant l'été 2021 de la préparation chez Apple de tablettes iPad Pro de plus grande taille que 12,9 pouces pour étoffer le toucher le segment et toucher de nouveaux marchés, à la frontière entre tablette et ordinateur portable, dans la foulée des usages de télétravail et d'école à distance promus par les confinements et la crise sanitaire.

La migration des iPad vers un écran OLED ne serait cependant pas prévue avant plusieurs années et il reste à voir si BOE pourra assurer les volumes requis, la production d'écrans OLED de grande taille étant plus compliquée que celles des affichages 6,1 pouces des iPhone 13.