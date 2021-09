Commençons par les écouteurs sans fil AirPods Pro d’Apple qui sont actuellement en promo chez Cdiscount.

Leur design blanc présente une tige et ils sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d’extérieur. Ils intègrent un système de réduction active de bruit grâce aux deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

On peut annuler cette fonction ponctuellement avec le mode Transparence. Il s’active depuis un capteur pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l’assistant numérique Siri.

Grâce à ses batteries, l’autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, le boîtier permet aussi de recharger les écouteurs permettant une autonomie totale est de 24 heures.

En ce moment, vous trouverez l’Apple Airpods Pro à 190 € au lieu de 279 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.





Continuons avec l’Apple iPad Pro 11" 128 Go qui est une tablette tactile avec de très jolies finitions. Sa dalle occupe 83 % de la façade et permet d’afficher une définition de 1668 x 2388 px avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La tablette intègre aussi une batterie de 28,65 Wh permettant une autonomie maximale de 10 h. Elle mettra environ 2h30 pour être rechargée totalement.

Elle est équipée d’un SoC Apple A12Z offrant de belles performances, accompagnée par un espace de stockage de 128 Go. Du côté de la photo, elle intègre à l’arrière un triple capteur photo avec pour module principal un grand-angle de 12 MP, un ultra grand-angle de 10 MP et un module LiDAR pour la réalité augmentée et la profondeur de champ. Sur l’avant, on peut observer un capteur de 7 MP.

L’Apple iPad Pro 11" 128 Go est actuellement au prix réduit de 740 € au lieu de 959 € sur le site d’Amazon.

Finissons avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui est équipé d’un affichage tactile couleur de 1,2 pouce. Sur le dos, on observe un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et qui permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total), surveille votre sommeil…

Le Mi Band 5 est également compatible avec l’assistant numérique Alexa d’Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l’activité quotidienne. La batterie vous fera profiter du bracelet pendant 14 jours.

Sur le site du constructeur, le bracelet Xiaomi Mi Band 5 est au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



