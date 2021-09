Spécial PC portables : une sélection à petit prix !

Commençons avec le PC portable Lenovo Ideapad IP 3 en promotion chez Cdiscount.

Il présente un écran LED de 14 pouces avec une définition de 1366 x 768 px avec un ratio de 16:9 et une luminosité de 220 cd/m². Sa dalle est entourée d'un cadre fin pour profiter au maximum de vos films ou vidéos. Sur le côté, on observe 2 ports USB 3, 2 ports USB C et une prise audio.

Le PC est propulsé par le processeur Celeron N4020 accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go d'espace de stockage. Il profite aussi d'un chipset graphique Intel UHD Graphics 600. Sa batterie de 42 Wh vous permet de profiter de 10 heures d'utilisation sans recharge.

Le PC portable Lenovo Ideapad IP 3 est au prix de 229 € au lieu de 349 € avec la livraison gratuite.

Passons au deuxième PC, l'ASUS Chrombook C223 qui profite aussi d'un très bon tarif chez Cdiscount.

Son écran LED de 11,6 pouces affiche une définition de 1366 x 768 pixels avec un ratio de 16:9 et une luminosité de 200 cd/m². Du côté de la connectique, on observe un port USB 3, 2 ports USB C, une prise audio et un lecteur de micro carte SD.

Le PC est équipé d'un processeur Celeron N3350 cadencé à 1,1 GHz avec 4 Go de RAM et 32 Go eMMC d'espace disque, de plus on observe un chipset graphique Intel HD 500. Sa batterie de 38 Wh vous permettra de tenir 10 heures avec une charge complète.

Vous trouverez actuellement le PC ASUS Chrombook C223 au prix de 300 € avec la livraison gratuite chez Cdiscount.



Continuons avec l'ordinateur portable ACER Chromebook CB314 qui bénéficie aussi d'un bon prix.

Il affiche une dalle tactile LED de 14 pouces en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 pixels pour un ratio de 16:9 et une luminosité de 250 cd/m². On constate aussi la présence de 2 ports USB 3, de 2 ports USB C et d'une prise audio.

L'ordinateur est propulsé avec un Pentium Silver N5030 cadencé a 1,1 GHz accompagné de 8 Go de RAM, de 64 Go d'espace disque en SSD et d'un chipset graphique UHD 605. Sa batterie de 48 Wh vous autorise une utilisation de 12,5 heures sans recharger.

Le PC portable ACER Chromebook CB314 est au prix de 350 € chez Cdiscount avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable Chromebook ASUS C423 toujours à bon prix chez Cdiscount.

Idéal pour un usage basique et bureautique, il affiche un écran LED de 14 pouces pour une définition d'écran de 1366 x 768 pixels pour un format 16:9. Il profite aussi d'une rotation maximale de 180°. Il affiche 2 ports USB 3, 3 ports USB C et une sortie audio.

Le PC est accompagné d'un processeur Celeron N3350 cadencé jusqu'à 2,4 GHz avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go eMMC d'espace de stockage. Son chipset graphique est un HD Graphics 500. Ses accumulateurs de 38 Wh permettent une autonomie de 10 heures.

Le PC portable Chromebook ASUS C423 est actuellement au prix de 365 € avec la livraison gratuite sur le site de Cdiscount.





Voici d'autres PC qui profitent de bonnes réductions :

HP Laptop 245 à 432 € au lieu de 938 € chez Cdiscount (14", Ryzen 3, 4 Go RAM , 256 Go SSD)

HP Omen 15 à 1500 € au lieu de 1649 € chez Rueducommerce (15,6", i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3070)







