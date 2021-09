XGIMI H2 : GROSSE promo sur le projecteur en Full HD et une sélection de bons plans spéciale AliExpress

Aujourd’hui, sur le site AliExpress, le projecteur XGIMI H2 profite d’une très belle promotion. Assez discret, il ne mesure que 201 x 201 x 135 mm pour un poids de 2,5 kg. On aperçoit plusieurs ports : DC, HDMI, USB 2, USB 3, Ethernet, SPDIF et une prise audio. Il est équipé d’un processeur Mstar 6A838 Cortex-A53 accompagné 2 Go de RAM et de 16 Go d’espace de stockage.

Le projecteur affiche une définition en FullHD (1920 x 1080 px) avec un ratio de projection de 1.2:1. Il est efficace en journée grâce à ses 1350 Lumens et offre une mise au point automatique. Sa correction trapézoïdale en vertical comment en horizontal est de 45°. Côté son, il est équipé de deux haut-parleurs de 16 W. Pour finir, le projecteur est compatible WiFi et Bluetooth 4.0.

Sur AliExpress, le projecteur XGIMI H2 est au tarif réduit de 668 € au lieu de 1165 € avec la livraison gratuite depuis la France.

Sur le site, vous avez la possibilité de profiter de trois offres :

FRSEP10 offre 10 € pour 99 € d'achat

FRSEP20 offre 20 € pour 199 € d'achat

FRSEP30 offre 30 € pour 299 € d'achat

