iPhone 13 : les écrans OLED entrent en production chez Samsung et LG

| Source : The Elec

Comme les SoC Apple A15 produits en avance chez TSMC, les écrans OLED des futurs iPhone 13 entrent dès en production chez Samsung et LG avec un temps d'avance.

Après les SoC Apple A15 entrés en production dès le mois de mai chez le fondeur taiwanais TSMC, les affichages mobiles des iPhone 13 ont commencé à être produits en masse chez les fournisseurs coréens Samsung Display et LG Display.

Comme pour la série iPhone 12, les quatre modèles à venir auront droit à un affichage OLED, mais avec une particularité pour les modèles Pro. Ces derniers profiteront en effet d'un affichage OLED LTPO (Low Temperature Polycristalline Oxide) qui permettra de générer un rafraîchissement d'écran adaptatif.

Il pourra donc varier en fonction de ce qui est affiché à l'écran, avec un taux élevé (ici de 120 Hz) pour fluidifier une image en mouvement et un taux très bas pour une photo ou du texte fixe

Cette propriété permet de préserver l'autonomie de l'appareil mobile par rapport à un taux de rafraîchissement fixe qui sera proposé sur les iPhone 13 et iPhone 13 Mini.

C'est Samsung qui produira les affichages OLED LTPO des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max tandis que LG s'occupera des affichages OLED des deux autres modèles.

Selon la publication The Elec, la production a démarré plus tôt cette année pour s'assurer de stocks suffisants et répondre à une demande qu'Apple espère aussi forte que pour ses iPhone 12.

Les premières commandes concerneraient 80 millions d'affichages OLED chez Samsung et 30 millions chez LG, auxquelles s'ajoutent les commandes pour les modèles plus anciens. Une part plus modeste (9 millions d'unités) viendra du fournisseur chinois BOE.