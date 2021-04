iPad Pro : pénurie sur le Mini-LED mais lancement maintenu en avril

Attendu depuis plusieurs mois maintenant, le premier iPad Pro 12,9 pouces doté d'un affichage avec rétroéclairage mini-LED devrait bien être officialisé durant la deuxième moitié du mois d'avril 2021.

Il marquera une première transition rapprochant les qualités de l'écran de celles de l'OLED en termes de couleurs / contrastes et de consommation d'énergie qui sera en principe étendue à d'autres produits.

En principe seulement car l'agence Bloomberg évoque des difficultés à produire le rétroéclairage mini-LED chez les fournisseurs d'Apple, avec des rendements faibles et des mises en pause de production faute de disposer de tous les composants nécessaires.

Il reste donc à voir dans quelle mesure ces difficultés impacteront la commercialisation de la nouvelle série de tablettes tactiles et si ces dernières ne seront disponibles qu'au compte-goutte.

Toujours selon Bloomberg, deux modèles seront lancés, l'iPad Pro 12,9 avec écran mini-LED et l'iPad Pro 11 utilisant un affichage standard, et tous deux avec une puce Apple A14X qui semble être aussi performante que la puce M1 des MacBook en version ARM et qui s'accompagnerait de 6 Go de RAM.

La nouvelle série pourrait aussi être la première à proposer dans ses variantes un modem 5G embarqué, après avoir déjà commencé à équiper les iPhone 12.