iPad Pro : le SoC Apple A14X au niveau de la puce M1 se confirme

La gamme des tablettes iPad Pro devrait être renouvelée ce printemps avec l'arrivée potentielle d'un modèle utilisant un écran avec rétroéclairage Mini-LED dont les caractéristiques se rapprocheront de l'OLED et avec une consommation d'énergie abaissée.

Les tablettes seront peut-être dévoilées le mois prochain et Bloomberg suggérait il y a peu qu'elles embarqueraient un processeur puissant, au niveau de la puce M1 qui équipe les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13.

Des références à ce SoC ont été trouvées dans la dernière beta de iOS 14.5 et elles confirment qu'il s'agira bien d'un processeur Apple A14X qui repose sur une plate-forme T8103, la même que celle de la puce Apple M1 et dont on est en droit d'espérer des performances similaires.

Le site 9to5Mac a également repéré quatre références pour de nouveaux iPad (J517, J518, J522, J523) et leur présence au sein de la beta iOS 14.5 suggère indirectement un lancement imminent.

Les futures tablettes iPad Pro ne devraient pas fondamentalement changer de design, avec toujours des affichages 12,9 pouces et 11 pouces.