Apple peine toujours à produire l'écran Mini-LED de l'iPad Pro

Le nouvel iPad Pro 12,9 avec écran Liquid Retina XDR utilisant la technologie Mini-LED se révèle compliqué à produire et prend du retard dans ses livraisons.

Les nouvelles tablettes tactiles iPad Pro présentées en avril sont passées au SoC Apple M1 et la version 12,9 pouces a inauguré une nouvelle technologie d'écran. Baptisée Liquid Retina XDR, elle repose sur un rétroéclairage par Mini-LED plus précis et moins gourmand en énergie.

Le produit inaugure une transition que l'on devrait retrouver dans d'autres produits, comme les MacBook Pro, mais la production en masse de l'affichage Mini-LED semble toujours poser problème.

Le procédé de fabrication reste compliqué et soumis à des aleas ne permettant pas encore de produire les affichages en masse et avec un rendement suffisant. Les délais de livraison de la tablette iPad Pro 12,9 ont déjà reculé au mois de juillet et il n'y a pour le moment pas de signes d'amélioration.

Avec sa luminosité maximale de 1500 nits et ses 2500 zones de local dimming (contre 500 pour un affichage XDR d'iMac), l'écran Liquid Retina XDR est l'une des grandes innovations portées par le grand iPad Pro.

La version 11 pouces embarque quant à elle un affichage LCD traditionnel et n'est donc pas affectée par les problèmes de disponibilité.