iPadOS 16 pourrait rapprocher la tablette tactile du Mac

L'événement WWDC 2022 et sa keynote du 6 juin dévoileront sans doute les principales nouveautés de iOS 16 mais aussi de sa variante pour tablettes iPadOS 16.

La nouvelle plate-forme pourrait continuer rapprocher le fonctionnement des tablettes iPad de celui des ordinateurs Mac, ce qui ne serait pas excessivement surprenant dans la mesure où la firme californienne tend à vouloir en faire des substituts aux PC portables et n'hésite pas à en faire un argument marketing.

Le multitâche, arme secrète des iPad

Plus précisément, iPadOS 16 devrait renouveler les possibilités du mode multitâche des iPad en créant des fenêtres flottantes déplaçables, à la manière de ce qu'on peut trouver sur macOS.

Il devrait également être possible de redimensionner les fenêtres contenant les applications et de les organiser librement. Cela devrait apporter plus de souplesse par rapport au Split Screen et au Slide Over proposés jusqu'à présent.

La frontière entre tablette et ordinateur portable pourrait donc être encore un peu plus floue avec iPadOS 16 et faire oublier les limitations des iPad pour un usage de PC au quotidien.