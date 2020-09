iPad de 8ème génération : l'évolution en Apple A12

Tout en comblant l'espace entre iPad standard et iPad Pro grâce à une nouvelle tablette iPad Air gagnant en différenciation, Apple a remis à jour son offre d'entrée de gamme avec l'annonce de la tablette iPad de 8ème génération.

Dotée d'un affichage 10,2 pouces 2160 x 1620 pixels aux bordures latérales affinées mais comptant encore de belles marges supérieures et inférieures pour loger capteur photo avant et module Touch ID, la nouvelle tablette s'équipe également du SoC Apple A12 Bionic avec pour la première fois sur iPad (standard) la présence d'un module Neural Engine apportant une capacité de traitement par intelligence artificielle.

A l'avant, on trouvera un capteur photo 1,2 megapixels FaceTime avec enregistrement vidéo 720p et à l'arrière un module 7 megapixels capable d'enregistrement vidéo 1080p 30 fps / 720p 120 fps.

Côté connectivités sans fil, on restera sur du WiFi 5 et du Bluetooth 4.2, avec toujours la possibilité de profiter d'une version avec modem 4G et compatible eSIM.

L'iPad de 8ème génération est présenté comme un outil largement plus puissant qu'une tablette Android et que "le chromebook le plus vendu" et reste compatible avec l'Apple Pencil de 1ère génération.

Cela tombe bien puisque la tablette embarque le nouvel iPadOS 14 et ses nouvelles fonctions de prise de notes et de reconnaissance de forme et de texte. L'iPad de 8ème génération sera disponible à partir du 18 septembre mais peut être commandé dès à présent sur le site officiel d'Apple :