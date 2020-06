iPhone 12 : la version 6,1 pouces en production dès juillet, les autres plus tard

La série d'iPhone sera plus étendue cette année avec pas moins de quatre modèles iPhone 12 proposés. La présentation officielle est toujours attendue en septembre et il reste à voir s'il faudra décaler les commercialisations après les retards accumulés dans le développement de la gamme du fait de la crise du coronavirus.

Selon les dernières rumeurs, les deux iPhone 12 en version 6,1 pouces seront les premiers à entrer en production dès le mois de juillet, les autres suivant un calendrier plus tardif.

La version de l'iPhone 6,1 pouces d'ouverture de gamme exploitera une dalle fournie par LG Display et BOE avec un contrôleur tactile séparé issu d'un fournisseur tiers, tandis que les autres exploiteront des écrans produits par Samsung avec une solution tactile Y-OCTA intégrée.

Cette plus grande complexité dans la fabrication de l'iPhone 6,1 pouces expliquerait le décalage dans le lancement de la production des différentes versions, à moins que LG Display n'ait besoin de plus de temps pour atteindre les volumes et la qualité imposées par Apple.

