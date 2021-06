iPhone 12 : plus de 100 millions d'unités écoulées, merci le Super Cycle

Malgré la crise sanitaire, le recours au télétravail et la difficulté à organiser la production, Apple a réussi avec l'iPhone 12 à prolonger le succès de son smartphone fétiche en atteignant un volume de 100 millions d'unités écoulées en moins de 7 mois, selon le décompte de Counterpoint Research.

En cela, elle fait mieux que l'iPhone 11 et suit la même trajectoire que l'iPhone 6 qui avait amorcé un premier mouvement du fameux Super Cycle recherché par les analystes et constitué des utilisateurs d'anciens iPhone migrant massivement vers de nouveaux modèles à la faveur des nouveautés technologiques introduites.

L'apport de la 5G et d'un écran OLED sur les quatre variantes a ici contribué au succès de la série iPhone 12, estime Counterpoint, tandis que la grille tarifaire restée haute a également permis de générer un super cycle de revenus, contribuant à générer chaque année un nouveau record.

Les versions Pro de l'iPhone 12 ont particulièrement été plébiscitées, plus que dans le cas de l'iPhone 11, ce qui a également aidé à générer plus de revenus, d'autant plus qu'Apple a ôté le chargeur (et dans certains marchés les écouteurs) du packaging, réalisant là encore des économies.

Le public n'a pas du tout été rebuté par ce retrait des accessoires, particulièrement aux Etats-Unis qui a généré à lui seul 40% des ventes de l'iPhone 12 Pro Max. Ce dernier est toujours le modèle le plus vendu sur le marché US depuis décembre 2020, malgré son positionnement premium.