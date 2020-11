iPhone 13 : une nouvelle technologie de batterie l'an prochain ?

L'analyste Ming-Chi Kuo donne de nouvelles pistes concernant les caractéristiques de l'iPhone 13 de 2021 et indique dans une note aux investisseurs que la firme à la pomme pourrait opter pour des batteries plus compactes.

La technologie dite des soft board batteries, qui utilise une partie souple à la place du circuit imprimé traditionnel et permet d'offrir la même densité énergétique mais dans un format plus compact, pourrait ainsi être utilisée dans l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Mini, pour libérer de l'espace et réduire les coûts.

L'iPhone 13 serait le premier concerné par cette transition qui permettra soit d'augmenter la capacité de la batterie soit d'affiner le design. Dans une autre note, il est prédit que les affichages mobiles des futurs iPhone consommeront 10 à 20% d'énergie en moins par rapport aux iPhone 12, ce qui pourrait permettre d'introduire une fonction Always On, que l'on trouve déjà sur les smartphones Android.

Le même analyste s'attend également à l'arrivée d'un premier iPad Pro avec rétroéclairage mini-LED en début d'année prochaine, marquant là aussi une évolution qui s'étendra à d'autres produits par la suite.