iPhone 13 Pro : le capteur ultra grand angle aura droit à un autofocus

Ce n'est pas la première fois que l'analyste Ming-Chi Kuo anticipe des améliorations pour le capteur ultra grand angle des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. Il évoquait déjà ces derniers mois le passage à un groupe de 6 lentilles (au lieu de 5) et avec une ouverture f/1,8 permettant de capter plus de lumière (souvent le point faible de ce type de capteur).

Il poursuit ses prédictions en affirmant que le module sera également doté d'un autofocus permettant de choisir dans quelle partie de la scène réaliser la mise au point, au lieu d'une mise au point fixe sur l'ensemble de l'image, habituellement proposée.

Cette nouveauté ne concernera dans un premier temps que les versions Pro de l'iPhone 13 mais l'analyste s'attend à la retrouver aussi dans les modèles standard de l'année prochaine.

Pour le reste, le design général devrait rester similaire à celui de l'iPhone 12 avec une encoche affinée au niveau de l'écran et du rafraîchissement 120 Hz ProMotion pour les versions Pro et un processeur renouvelé mais toujours en 5 nm.

Le lancement devrait retrouver son rythme habituel avec une annonce courant septembre et une commercialisation vers la fin du mois.