iPhone 13 : avec de la charge sans fil inversée ?

L'iPhone 13 pourrait proposer de la charge sans fil inversée pour recharger de petits gadgets grâce à une bobine plus imposante.

La série iPhone 13 ne devrait pas énormément évoluer au niveau du design par rapport à l'actuelle gamme iPhone 12. Entre cette proximité de design et un nombre 13 qui pourrait donner des sueurs froides au superstitions, certains observateurs ont pensé que la future série pourrait être renommée en iPhone 12S.

Il n'en serait rien, selon des informations issues des fournisseurs de composants, et la gamme de smartphones attendue en septembre sera bien dénommée iPhone 13. Elle proposera des smartphones aux tranches plus anguleuses, rappelant le design de l'iPad Pro, et une encoche encore réduite.

Et si elle continuera de proposer de la charge sans fil, le leaker Max Weinbach indique que les iPhone 13 permettront aussi de la charge sans fil inversée grâce à une bobine sensiblement plus grande offrant une plus large surface.

Il sera donc en théorie possible de charger de petits accessoires (Apple Watch, AidPods...) en les posant simplement sur le dos de l'iPhone 13. Les documents de certification de la FCC avaient montré que l'iPhone 12 est déjà doté d'une capacité de charge sans fil inversée mais qui n'a pas été pour l'heure activée. En sera-t-il de même pour l'iPhone 13 ou Apple débloquera-t-elle cet aspect ? Les avis divergent.

Les tablettes iPad Pro pourraient elles aussi accueillir de la charge sans fil et peut-être sans fil inversée avec pour cela le retour à un design avec dos en verre l'an prochain.