Apple pourrait écouler un record de 240 millions d'iPhone cette année

Après le record à plus de 230 millions d'unités de 2015, Apple a connu des années moins riches ensuite, redescendant vers les 200 millions d'unités. Le succès de la série iPhone 11 a toutefois relancé une dynamique et déclenché ce fameux super cycle de renouvellement prédit depuis des années par les analystes.

Cet effet s'est prolongé avec le lancement de la gamme iPhone 12 qui embarque pour la première fois un modem 5G et maintient l'élan de renouvellement tout en conservant l'expérience utilisateur et l'écosystème iOS.

L'année 2021 devrait donc assurer de solides ventes et, si l'iPhone 13 est dans les temps en septembre prochain et conforme aux premiers indices sur ses caractéristiques, Apple pourrait atteindre un nouveau record en volume.

Si le consensus porte déjà sur un beau volume de 220 millions d'iPhone écoulés cette année, certains analystes, comme Dan Ives de Wedbush, estiment qu'il y a des perspectives favorables pour atteindre une fourchette de 240 à 250 millions d'iPhone, indique le site MacRumors.

L'analyste compte sur la poursuite du super cycle de renouvellement des iPhone et de l'essor de la 5G, alors que les réseaux mobiles se déploient plus largement. Si cela se confirme, l'actuelle série iPhone 12 pourrait remplacer les iPhone 6 et 6S en tant que modèles les plus populaires de l'histoire de l'iPhone.