iPhone 14 Plus : le remplaçant du Mini ?

La gamme iPhone 14 pourrait introduire une version Plus à la place du modèle Mini dans la prochaine gamme.

Depuis l'iPhone 12, Apple propose une version compacte avec écran 5,4 pouces baptisée Mini en plus du modèle standard et des variantes Pro. Toutefois, il est rapidement apparu que, malgré sa fiche technique équivalente aux autres modèles, ce smartphone ne rencontre pas autant de succès.

Il serait donc abandonné avec la série iPhone 14 attendue en septembre. Cela va permettre de resserrer la gamme autour de deux diagonales d'écran : 6,1 ou 6,7 pouces.

iPhone 14 Plus plutôt que Max ?

Si les versions iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max conserveront leur dénomination, on pensait jusqu'à présent trouver pour les modèles standard les déclinaisons iPhone 14 (6,1 pouces) et iPhone 14 Max (6,7 pouces).

Ce dernier smartphone ne porterait finalement pas ce nom et deviendrait un iPhone 14 Plus avec une dénomination qui n'avait plus été vue depuis l'iPhone 8 Plus, selon la publication coréenne Naver.

Ce choix permettrait de mieux segmenter la gamme et de réduire la confusion qui pourrait exister entre un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max présentant tous deux la même diagonale d'écran de 6,7 pouces et de manière à garder un côté unique pour le modèle premium.

Les différences dans la fiche technique seront peut-être plus marquées cette année puisque, outre le bloc photo différent, l'iPhone 14 Plus resterait avec le SoC Apple A15 des iPhone 13 quand l'iPhone 14 Pro Max profitera d'un Apple A16 plus abouti.