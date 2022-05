iPhone 14 : le capteur photo avant apportera du nouveau...mais sera beaucoup plus coûteux

L'iPhone 14 devrait faire évoluer le capteur photo avant FaceTime et la rumeur veut qu'il abandonne la traditionnelle focale fixe pour un système d'autofocus donnant des clichés plus nets en toutes circonstances.

Le site coréen ET News affirme qu'Apple va choisir pour la première fois LG Innotek comme fournisseur, en plus de Sharp. Cette transition devait se faire pour l'iPhone 15 mais des problèmes de qualité avec les fournisseurs chinois aurait accéléré la décision de basculer vers la firme sud-coréenne.

Schéma de l'iPhone 14 Pro

Les selfies encore plus beaux avec l'autofocus

Le capteur photo avant deviendra ainsi un composant haut de gamme avec un prix à l'avenant puisqu'il serait trois fois plus coûteux que les modules utilisés jusqu'à présent.

L'analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué cette possibilité d'un module photo avant intégrant autofocus et une ouverture f/1,9 pour capter plus de lumière et améliorer les selfies, au lieu d'une focale fixe et d'une ouverture f/2,2 sur l'iPhone 13.

Cette nouveauté de l'autofocus devrait en principe concerner les quatre modèles : iPhone 14 / iPhone 14 Max avec encoche et iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max avec poinçon.