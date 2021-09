iPhone 14 : pas de version Mini mais une nouvelle variante Max

L'iPhone 13, comme l'iPhone 12, se compose de quatre modèles : iPhone 13 Mini et iPhone 13 d'un côté, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max de l'autre. Cette année encore, la version Mini est maintenue mais l'échec des ventes de l'iPhone 12 Mini a scellé le destin de cette variante qui disparaîtra avec l'iPhone 14 l'an prochain.

Pour autant, la gamme comptera toujours quatre variantes. Par quelle astuce ? Jon Prosser, de FrontPageTech, affirme qu'il y aura deux modèles avec affichage 6,1 pouces qui correspondront aux iPhone 14 et iPhone 14 Pro, et deux variantes avec affichage 6,7 pouces composées d'un tout nouveau iPhone 14 Max et d'un iPhone 14 Pro Max.

Cela recentrerait la gamme sur leur nature Max ou non plutôt que sur l'aspect Pro et homogénéiserait les formats entre "petit" et "grand" iPhone.

Comme toutes les rumeurs sur l'iPhone 14, il est sans doute bien tôt pour garantir la véracité d'informations qui auront l'occasion d'évoluer au fil du cycle de développement des smartphones.

Le prolifique Jon Prosser a également été critiqué pour certaines fuites qui se sont avérées inexactes mais c'est un peu l'épée de Damoclès des leakers diffusant des informations très en amont du lancement des produits.

Toujours est-il que l'iPhone 14 pourrait offrir une vraie refonte du design avec la disparition de l'encoche au profit d'un poinçon centré et un nouveau saut de performance avec une puce Apple A16 qui pourrait bénéficier cette fois d'une gravure en 3 nm, toujours chez TSMC.