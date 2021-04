Apple déjà leader des ventes de smartphones 5G

Si Samsung et Huawei étaient leaders du marché des smartphones 5G au lancement de la nouvelle technologie de réseau mobile, la maturation du secteur et l'arrivée d'Apple avec une série iPhone 12 compatible ont déjà changé la donne.

Selon Strategy Analytics, Apple est devenu leader des ventes de smartphones 5G quelques mois seulement après avoir lancé ses iPhone 12 (les quatre modèles sont compatibles) et s'est directement octroyé 30% de part de marché (pour 40 millions d'iPhone 5G écoulés) au premier trimestre 2021.

La 5G étant un moteur de croissance en Chine, les fabricants Oppo et Vivo en ont bien profité et s'octroient respectivement 16,1% et 14,5% de part de marché, mais Apple profite là aussi de ce marché et des difficultés de Huawei, freiné par les contraintes commerciales US.

Samsung n'arrive qu'en 4ème position avec 17 millions d'unités écoulées. Bien qu'il n'ait pas démérité en doublant son volume de smartphones 5G, sa part de marché passe à 12,7%, contre 34,6% à la même période l'an dernier, et le fabricant coréen se voit talonné par Xiaomi (12,4% de part de marché).

On notera que ces cinq marques représentent à elles seules plus de 85% du volume total des smartphones 5G, estimé par Strategy Analytics à 134 millions d'unités au premier trimestre 2021, en croissance de 458% sur un an.