Apple : l'iPhone 12 est le modèle le plus populaire mais les versions Pro ne sont pas loin derrière

Comme l'iPhone 11 l'an dernier, l'iPhone 12 est devenu le smartphone le plus populaire chez Apple, mais les versions Pro rencontrent aussi un beau succès.

L'iPhone 11 est longtemps resté le smartphone plus populaire dans la gamme d'Apple, permettant de relancer les ventes et d'offrir une belle résistance durant la pandémie et ses phases de confinement.

En fin d'année 2020, il était toujours le modèle de référence pour la marque mais l'arrivée de l'iPhone 12 est en train de changer la donne. La dernière version de l'iPhone, proposée cette année en quatre variantes, est elle aussi plébiscitée par le public et contribue aux solides ventes observées ces deux derniers trimestres.

Tom Cook, patron d'Apple, a confirmé que l'iPhone 12 standard était devenu le modèle le plus populaire sur l'ensemble de la gamme, même si les versions Pro ont du répondant et le suivent de près.

Il n'a en revanche rien dit sur l'iPhone 12 Mini, confirmant implicitement un succès moindre pour le modèle compact qui devrait pourtant être reconduit en iPhone 13 Mini cette année.

Le découpage du lancement de la série iPhone 12 en deux temps sur octobre et novembre 2020 du fait des retards liés à la crise sanitaire ne semble pas avoir freiné les ventes, au contraire. L'iPhone 13 devrait quant à lui retrouver un rythme normal avec une présentation et un lancement sur le mois de septembre.

Les analystes s'attendent à ce que les ventes d'iPhone dépassent largement les 200 millions d'unités cette année, profitant de la poursuite du cycle de renouvellement des iPhone.