Apple et ses iPhone à plus de 50% de part de marché en Amérique du Nord

Android est peut-être la plate-forme mobile la plus utilisée dans le monde, la situation est différente en Amérique du Nord où iOS a toujours eu un ancrage fort. Malgré le contexte économique difficile et la montée de l'inflation, les livraisons ont progressé de 3,7% au premier trimestre 2022, selon les chiffres de Canalys.

Apple et ses iPhone ont connu une belle progression qui leur permet de revendiquer 51% de part de marché grâce à une croissance des livraisons de 19% sur un an. Les analystes l'expliquent par une prioritisation des acheminements décidée fin 2021 mais aussi par l'arrivée de l'iPhone SE 2022 associée à la loyauté des utilisateurs d'iPhone, enclins à rester dans l'écosystème iOS.

En Amérique du Nord, il s'est donc écoulé plus d'appareils mobiles iOS que de terminaux Android au premier trimestre de l'année, malgré la profusion d'acteurs chez le second.

Google et ses Pixel se font une place

Si Samsung maintient ses volumes et sa part de marché, Canalys observe la montée en force de Lenovo en troisième position grâce à la marque Motorola bien implantée chez les opérateurs.

Derrière, si TCL perd du terrain, Google s'invite dans le Top 5 avec ses smartphones Pixel et en particulier le Pixel 6. Les smartphones gagnent en visibilité via différents canaux marketing et l'arrivée du Pixel 6a et plus tard des Pixel 7 devraient permettre de poursuivre l'ascension et renforcer les volumes.