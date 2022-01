Apple et ses iPhone en tête des ventes de smartphones sur le dernier trimestre 2021

Dans un marché encore compliqué et en faible progression, c'est Apple et ses iPhone qui ont connu les meilleures ventes sur le dernier trimestre 2021.

Comme en 2020, Apple a été la marque ayant écoulé le plus de smartphones sur le dernier trimestre 2021. Le lancement de la série iPhone 13 au mois de septembre et les fêtes de fin d'année ont permis à la firme d'atteindre 22% de part de marché.

Les analystes du cabinet d'études Canalys notent les excellents résultats de la firme à la pomme sur le marché chinois et un début d'amélioration du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement malgré les révisions à la baisse de la production du fait de la pénurie de certains composants.

Sa puissance économique lui a tout de même permis de passer une bonne partie des obstacles, ce qui n'est pas forcément le cas d'acteurs plus petits obligés de s'adapter à des conditions difficiles qui ne s'amélioreront pas avant fin 2022.

Le cabinet d'études note que les fabricants ont dû modifier leurs appareils mobiles en fonction des difficultés d'approvisionnement et trouver de nouveaux partenaires, y compris chez les fondeurs émergents, tout en concentrant leurs efforts sur la partie haute de leur gamme.

Derrière Apple vient Samsung avec 20% de part de marché. L'absence d'une gamme Galaxy Note sur le second semestre n'est pas complètement compensée par l'essor des séries Galaxy Z Fold et Z Flip mais la stratégie devrait s'affiner cette année

Xiaomi reste solide à la troisième place des plus gros vendeurs de smartphones avec 12% de part de marché mais Oppo (dont les données de ventes intègrent celles de OnePlus) et Vivo ne sont pas loin derrière et consolident leurs positions dans le Top 5 mondial.