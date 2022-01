Samsung : malgré la pandémie et la pénurie, 300 millions de smartphones produits en 2021

| Source : The Elec

Samsung est finalement parvenu à produire environ 300 millions de smartphones en 2021, malgré les difficultés d'approvisionnement en composants et les contraintes de la pandémie mondiale.

Le géant coréen Samsung reste le leader des ventes de smartphones en 2021 et il est parvenu à produire environ 300 millions de smartphones malgré les obstacles liés à la crise des semiconducteurs et à la pandémie mondiale.

Selon le site The Elec, la firme a produit directement près de 240 millions d'unités et a fait fabriquer 60 millions d'unités supplémentaires via des partenaires.

Elle a donc sans doute livré un peu moins de 300 millions de smartphones en 2021, en comptant les délais entre production et livraison qui font que les modèles produits sur le dernier trimestre 2021 seront livrés début 2022.

Samsung s'était fixé comme objectif de livrer 300 millions d'unités et serait donc légèrement en-dessous de cette prévision, la logistique perturbée par la Covid-19 (notamment sur ses sites de production au Vietnam) et les approvisionnements difficiles en composants ayant continué de compliquer la production.

Samsung Galaxy S21

La gamme de smartphones de référence Galaxy S21 ne représenterait que 25 millions d'unités environ, soit un résultat similaire par rapport aux Galaxy S20 un an avant, et loin des records entre 35 et 40 millions de certaines années.

La pandémie au Vietnam a pu jouer un rôle dans ce volume en freinant la production de la gamme phare de Samsung. La bonne nouvelle est venue des séries Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip qui ont trouvé leur public malgré un prix élevé et des volumes limités du fait des innovations technologiques embarquées.

Samsung Galaxy Z Flip

Le gros du volume des smartphones de Samsung reste porté par les séries Galaxy A et M qui offrent un bon compromis entre prix et performances.

Pour 2022, Samsung anticipe un volume de livraison de 334 millions d'unités à la faveur de l'épuisement de la pandémie et d'un rétablissement progressif des approvisionnements en composants. La firme devrait en produire directement 284 millions d'unités.