MacBook Pro : plutôt que M1X, des SoC M1 Pro et M1 Max ?

Après la puce M1 déjà embarquée dans de nombreux matériels d'Apple, il est question depuis des mois d'un SoC ARM Apple M1X plus puissant qui se retrouverait dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16.

Alors que leur présentation se fera dans quelques heures, Mark Gurman, dans sa newsletter Power On, indique avoir entendu parler d'autres dénominations M1 Pro et M1 Max qui pourrait finalement être les noms choisis pour les puces des futures machines.

MacRumors note que ces deux noms sont déjà apparus dans la beta de macOS Monterey en même temps que les nouvelles résolutions supposées des affichages des MacBook Pro qui pointent par ailleurs vers la présence d'une encoche, une première sur MacBook si elle se concrétise.

L'intérêt de la plate-forme ARM d'Apple est de pouvoir facilement modifier le nombre de coeurs du CPU et du GPU pour créer des variantes plus ou moins puissantes et orientées en fonction de certains besoins (puissance brute, performances graphiques, etc).

Apple pourrait donc avoir décidé de changer ses habitudes et notamment l'usage de la lettre X pour signaler des versions plus musclées par rapport à l'offre standard mais l'information reste donnée sans certitude. Il ne faudra plus attendre très longtemps pour en avoir le coeur net.