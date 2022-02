Plusieurs Mac et MacBook auront droit à la puce Apple M2 cette année

| Source : The Verge

Après les puces M1 en 2020 puis M1 Pro et M1 Max en 2021, Apple va passer au SoC ARM M2 cette année et quatre machines Mac / Macbook y auront droit cette année.

Apple a démarré sa stratégie de transition de x86 à ARM en 2020 avec la puce M1 présente dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13. Des évolutions ont été proposées l'an dernier avec les puces M1 Pro et M1 Max en couvrant de nouveaux segments.

En 2022, c'est une nouvelle génération Apple M2 qui est attendue et le nombre de matériels concernés se précise. Si un nouveau MacBook Air au design affiné est pressenti pour amorcer cette nouvelle série, d'autres appareils Apple devraient en profiter dès cette année.

Selon Mark Gurman, de Bloomberg, dans sa newsletter Power On, un MacBook Pro 13, un Mac Mini et un Mac 24 pouces seront aussi équipés avec la nouvelle puce Apple M2 dont on suppose qu'elle proposera toujours 8 coeurs CPU tout en grimpant à 9 / 10 coeurs GPU.

Mark Gurman suppose qu'Apple lancera ensuite des puces M2 Pro et M2 Max en 2023, amorçant un cycle classique sur deux ans. En attendant, la firme à la pomme devrait compléter sa stratégie Apple Silicon en lançant un iMac Pro en M1 Pro et M1 Max et un Mac Mini en M1 Pro.

Il n'évoque pas en revanche le lancement potentiel d'un Mac Pro armé de 40 coeurs qui pourrait finaliser la stratégie de migration vers ARM de l'ensemble de ses produits.