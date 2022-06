MetalFX : Apple aura sa propre technique d'upscaling pour le gaming

La présentation de iPadOS 16 et de macOS Ventura lors de la keynote d'ouverture du WWDC 2022 a fait la part belle sur la partie gaming des tablettes iPad et des Mac avec l'annonce de l'environnement Metal 3 pour créer des jeux toujours époustouflants visuellement.

Au sein de ce framework, on trouvera MetalFX, une technologie d'upscaling qui pourra être intégrée dans les jeux. Comme le DLSS de Nvidia et le FSR d'AMD, cette technique pourra améliorer visuellement les jeux et en augmenter le framerate.

Un mix de spatial et de temporel

Aucun détail précis n'a été donné sinon que la technique produira un effet anti-aliasing (anti-crénelage) et de l'upscaling combinant des techniques spatiales et temporelles, ce qui la mettrait au niveau des techniques concurrentes actuelles.

Le Macbook Air M2 pourrait ainsi faire tourner Resident Evil Village en 1080p sans difficulté, tandis que le Mac Studio offrirait une bonne expérience en 4K, selon un représentant de Capcom qui a brièvement présenté le jeu.

Apple en a profité pour annoncer l'arrivée de No Man's Sky sur Mac et iPad plus tard dans l'année et qui devrait aussi profiter des avancées de MetalFX.