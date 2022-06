Apple M2 Pro et M2 Max : les SoC seront-ils gravés en 3 nm ?

Si le SoC M2 annoncé au WWDC 2022 est gravé en 5 nm comme le M1, les variantes M2 Pro et M2 Max devraient profiter d'une gravure en 3 nm chez TSMC.

La stratégie Apple Silicon a débuté en 2020 par la puce M1 et vient de se prolonger d'un SoC Apple M2 dévoilé durant l'événement WWDC 2022.

La puce conserve 8 coeurs CPU et grimpe à 10 coeurs GPU mais reste gravée en 5 nm, comme la génération précédente, même si la technique de gravure est présentée comme optimisée.

Les variantes M2 Pro et M2 Max pourraient suivre un autre chemin. Selon l'analyste Jeff Pu, un SoC M2 Pro va commencer à être produit plus tard dans l'année en utilisant cette fois la gravure en 3 nm du fondeur TSMC.

Rien avant 2023 ?

Toutefois, aucun produit exploitant ces prochaines puces ne devrait être lancé cette année. Ce n'est donc que l'an prochain que l'on pourrait découvrir des MacBook Pro en M2 Pro et M2 Max, mais aussi un Mac Mini dont la rumeur veut qu'il embarque une puce M2 Pro.

Jeff Pu suggère que la version M2 Pro gravée en 3 nm proposera 8 coeurs CPU (toujours avec 4 coeurs puissants et 4 coeurs économiques) et 12 coeurs GPU. L'analyste évoque également l'existence d'un Mac Pro et d'une tablette iPad profitant du noeud de gravure affiné.