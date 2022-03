Mac Mini : deux versions attendues avec puce Apple M2 et M2 Pro

Plutôt qu'une puce M2, c'est un SoC M1 Ultra qu'a présenté Apple lors de son événement Peek Performance. Composé de deux puces M1 Max reliées par une technologie UltraFusion, il se retrouve au coeur du Mac Studio.

Mac Studio avec Apple M1 Ultra

Pour le SoC Apple M2, il faudra regarder du côté des prochaines évolutions du Mac Mini. On sait déjà que la prochaine version profitera d'un design très affiné et le site 9to5Mac affirme que deux variantes sont en préparation, l'une avec puce Apple M2 et l'autre en M2 Pro.

La version en M2 porterait le nom de code J473 et arriverait plus tard dans l'année. 9to5Mac indique que la puce M2 porte le nom de code Staten et est dérivée du SoC Apple A15, tandis que M1 dérive de l'Apple A14.

Mac Mini avec puce Apple M1

Elle ne sera pas très différente de M1 en proposant 8 coeurs CPU (en configuration 4 coeurs puissants Avalanche + 4 coeurs économiques Blizzard) mais en grimpant à 10 coeurs GPU.

Le Mac Mini en M2 Pro porterait le nom de code J474 et la principale différence de la puce porterait sur le GPU doté de 12 coeurs. Les deux variantes de la machine seraient lancées cette année.

Si le Mac Mini a été proposé avec une puce M1, d'autres versions avaient été envisagées avec les SoC M1 Pro et M1 Max mais elles auraient été finalement abandonnées au profit du Mac Studio, rapporte encore 9to5Mac.