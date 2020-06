Mac ARM : il ne sera plus possible d'utiliser Boot Camp pour installer Windows

Source : The Verge

Avec la migration des Mac vers une architecture ARM, l'utilitaire Boot Camp va disparaître et ne permettra plus de créer une partition spécifique pour installer Windows.

Sous macOS et des ordinateurs Mac / MacBook avec processeur Intel, il est possible de créer une partition et d'installer Windows pour faire tourner certaines applications introuvables autrement ou trop contraintes en virtualisation grâce l'utilitaire Boot Camp.

Mais avec le passage à l'architecture ARM, Boot Camp ne permettra plus de disposer de Windows sur son Mac (ce sera toujours possible sur les versions avec processeur Intel et macOS Big Sur version x86 le proposera toujours).

Les seules possibilités qui resteront pour faire tourner Windows sur Mac seront des solutions de virtualisation via des éditeurs tiers (Parallels, VMWare...) mais les démonstrations réalisées durant la keynote du WWDC 2020 ont uniquement concerné la virtualisation de systèmes Linux, ce qui laisse planer un doute sur ce qu'il sera réellement possible de faire.

Microsoft propose bien une version de Windows 10 compatible avec l'architecture ARM et proposée sur les PC portables à base de SoC Snapdragon mais le groupe ne la propose qu'aux OEM (avec des versions pré-installées sur les machines) et non aux clients particuliers ou professionnels.

Apple n'ayant aucune annonce de prévu à court terme sur ce point, l'avenir de Windows sur Mac ARM pourrait donc être très limité.