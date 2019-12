Rumeur : un Mac spécial gaming en 2020

Apple cédera-t-elle à son tour à la mode des configurations d'ordinateurs dédiées au gaming ? La montée rapide de l'esport et les millions d'euros / dollars brassés pourrait éventuellement constituer une incitation à faire émerger un premier Mac dédié gaming.

C'est du moins une rumeur venue des chaînes d'approvisionnement à Taiwan qui l'affirme en évoquant la préparation d'un ordinateur gaming qui serait proposé à un tarif autour de 5000 dollars.

Sont évoqués soit un Mac AIO (All in One) soit un ordinateur portable pour appuyer cette entrée dans l'univers du gaming, avec une possible présentation à l'occasion de l'événement développeur annuel WWDC 2020 en juin prochain.

Le site Patently Apple cherche des indices de cette possible stratégie dans le lancement du service Apple Arcade offrant une expérience ludique de qualité sur iOS et qui serait donc un signe de l'intérêt grandissant de la firme pour le jeu vidéo.

Etant donné l'essor de l'esport, sa visibilité grandissante et son succès auprès des jeunes générations, un Mac spécial gaming serait donc une réponse possible à cet engouement même s'il n'y a pour le moment aucun élément concret pour l'étayer.