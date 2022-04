Apple aura du hardware à dévoiler au WWDC

L'événement annuel WWDC d'Apple permet en général de dévoiler les nouveautés logicielles de la firme, avec par exemple cette année iOS 16 et sa variante iPadOS qui équiperont la série iPhone 14 et les nouvelles tablettes iPad / iPad Pro plus tard dans l'année.

Parfois, Apple ajoute des annonces matérielles et il semble que ce sera le cas cette année. La firme sera amenée à dévoiler de nombreux produits ces prochains mois et le journaliste Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, indique s'attendre à la présentation de deux nouveaux Mac au WWDC.

On se souvient que l'événement de l'an dernier avait été l'occasion d'annoncer la stratégie Apple Silicon qui doit amener à n'utiliser que l'architecture ARM dans l'ensemble des produits de la firme.

Cette dernière pourrait donc faire un point d'étape un an plus tard et continuer de déployer son initiative en dévoilant plusieurs produits dont un nouveau MacBook Air avec une puce Apple M2 à bord, ouvrant un nouveau cycle après les SoC M1 / M1 Pro / M1 Max et M1 Ultra.

Mark Gurman ne dit pas quel est l'autre produit prévu mais il rappelle qu'Apple doit lancer un iMac 24 pouces, un Mac Mini M2, un Mac Pro et un iMac Pro d'ici la fin de l'année.